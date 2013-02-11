Создание дизайна IT-компании

$100
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка108 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется разработать дизайн сайта для компании занимающейся созданием сайтов.

11 лет назад
AndreySP
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
slf1986
Елена 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$100
4 дня
Работа выполнена в срок. Елена учла все наши пожелания. Макет приняли с первого раза, доработки не потребовались.
Спасибо за сотрудничество.
  • Похожие заказы

  • Создать дизайн сайта

    $300

    Начальная концепция сайта уже разработана в виде структуры страниц. Предполагаемая аудитория: топ менеджеры, ведущие IT-специалисты, маркетологи, бизнес аналитики розничных торговых сетей, владельцы магазинов "у дома", частные предприниматели. Общий бюджет 300 у.е. Всего планируется ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта ивент-агентства

    $500

    У компании 5 направлений деятельности. Нужно, чтобы каждый раздел был нарисован в своем стиле. Типо как тут http://ayam.kz/, когда нажимаешь сбоку на разные продукты. И у каждого раздела есть еще подстраницы: О компании, услуги, статьи, галерея, ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн небольшого сайта

    Дизайн небольшого сайта типа сайта-каталога. тематика столовые приборы. Сайт предназначается оптовым покупателям в качестве витрины продукции. Только с опытом подобной работы.

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработать дизайн онлайн журнала

    ТЗ - нужно подготовить шаблон для корпоративного журнала. Сам дизайн должен быть лаконичным и легким. Тематика журнала - образовательная. Содержание примерно - познавательные статьи о работе в интернет, письма и рассказы студентов и тд В журнале будет ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн фотогалереи для сайта

    $50

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Ищу опытного креативного дизайнера, чтобы решить задачу функциональности, удобства в использовании и приятного дизайна страницы Фотогаллерея для сайта. Сроки: до среды 13.02.13 Жду Ваших заявок! PSD шаблона скину!

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайнер на неделю.

    $250

    В связи с тем что в офисе наш Дизайнер, приболела. Нужно удалённо заменить её. Что для этого требуется? 1. Портфолио 2. Рабочее время по МСК с 8:00 до 16:00 3. Постоянное пребывание в skype, icq ЗЫ - работы как по ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад