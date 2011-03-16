Здравствуйте! Нужно сделать сайт на основе шаблона http://demos9.web01.appliedi-labs.net/ Сайт будет для бюро переводов. Нынешний сайт (www.nota-bene.ru) устарел по форме и содержанию. Доменное имя сохранится прежнее. Весь контент предоставим. Примеры форм тоже предоставим. ...
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день! Есть готовый флэш баннер, нужно вписать в него скрипт для автоопределения ширины монитора, т.е сделать резиновым. Сайт www.nota-bene.ru, баннер на главной странице. Сайт должен отображаться одинаково нормально на любом мониторе (!), чтобы не ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется найти или создать векторное изображение для печати на прозрачной пленке и последующего нанесения на откатные панели, двери шкафа-купе, мебельные поверхности. Для частного интерьера (спальня и ванная комната). Цветовая гамма: черный, серый, ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно сделать два баннера для сайта www.nota-bene.ru 1. Заменить имеющийся статичный баннер на главной странице (где рука с ручкой и слоган на сером фоне). Подобрать соответствующую картинку, возможно, изменить цветовую гамму, сделать ...Баннеры1 исполнительЗакрыт14 лет назад