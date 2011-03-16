AnnaNB

Анна AnnaNB

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработать сайт на основе шаблона

    Здравствуйте! Нужно сделать сайт на основе шаблона http://demos9.web01.appliedi-labs.net/ Сайт будет для бюро переводов. Нынешний сайт (www.nota-bene.ru) устарел по форме и содержанию. Доменное имя сохранится прежнее. Весь контент предоставим. Примеры форм тоже предоставим. ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Скрипт автоопределения ширины монитора для баннера

    Добрый день! Есть готовый флэш баннер, нужно вписать в него скрипт для автоопределения ширины монитора, т.е сделать резиновым. Сайт www.nota-bene.ru, баннер на главной странице. Сайт должен отображаться одинаково нормально на любом мониторе (!), чтобы не ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Векторное изображение для печати на пленке

    Требуется найти или создать векторное изображение для печати на прозрачной пленке и последующего нанесения на откатные панели, двери шкафа-купе, мебельные поверхности. Для частного интерьера (спальня и ванная комната). Цветовая гамма: черный, серый, ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Два баннера для бюро переводов

    Нужно сделать два баннера для сайта www.nota-bene.ru 1. Заменить имеющийся статичный баннер на главной странице (где рука с ручкой и слоган на сером фоне). Подобрать соответствующую картинку, возможно, изменить цветовую гамму, сделать ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$60
10 баллов
14 лет назад
Векторное изображение для печати на пленке
Анна - отличный заказчик и очень приятный в общении человек. В процессе работы над проектом все вопросы решались очень быстро. Оплата своевременная.Остались только положительные эмоции. Спасибо.
В работе с Татьяной все понравилось - ответственное и грамотное отношение к делу, интуитивное понимание требований, приятное общение. Спасибо большое! Буду обращаться и всем рекомендую.
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