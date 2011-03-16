Добрый день! Есть готовый флэш баннер, нужно вписать в него скрипт для автоопределения ширины монитора, т.е сделать резиновым. Сайт www.nota-bene.ru, баннер на главной странице. Сайт должен отображаться одинаково нормально на любом мониторе (!), чтобы не ...