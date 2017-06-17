Творческий дизайнер
Занимаюсь удаленной работой, как фриланс-дизайнер, выполняю:
1. Дизайн рекламы, полиграфической продукции
2. Разработка логотипов, фирменный стиль и т. п.
3. Верстка многостраничной продукции
4. Художественная обработка фотографий
5. Фотоколлажи, реставрация фото и пр.
Мои работы можно посмотреть:
http://legenda-sky.wixsite.com/design
Знание графических программ:
1. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign
2. Стандартные программы MS Office
3. Техника рисования зентангл и дудлинг, мехенди
Всегда готова к совершенствованию в креативных и технических навыках.
Буду рада к сотрудничеству. Есть скайп.
Могу выполнять проекты удаленно (или как в помощь основному дизайнеру).
Действие аккаунта приостановлено!
Иллюстрации и Рисунки
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Обработка фотографий
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Фотосъемка
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