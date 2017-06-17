Anna_all

Анна Anna_all

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Творческий дизайнер

Занимаюсь удаленной работой, как фриланс-дизайнер, выполняю: 

1. Дизайн рекламы, полиграфической продукции

2. Разработка логотипов, фирменный стиль и т. п.

3. Верстка многостраничной продукции

4. Художественная обработка фотографий

5. Фотоколлажи, реставрация фото и пр.

Мои работы можно посмотреть: 

http://legenda-sky.wixsite.com/design

Знание графических программ:

1. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign

2. Стандартные программы MS Office

3. Техника рисования зентангл и дудлинг, мехенди

Всегда готова к совершенствованию в креативных и технических навыках. 

Буду рада к сотрудничеству. Есть скайп.

Могу выполнять проекты удаленно (или как в помощь основному дизайнеру).

Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $300
от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $400
от 3 дней
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
от $300
от 2 дней
нет рейтинга