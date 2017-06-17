Творческий дизайнер

Занимаюсь удаленной работой, как фриланс-дизайнер, выполняю:

1. Дизайн рекламы, полиграфической продукции

2. Разработка логотипов, фирменный стиль и т. п.

3. Верстка многостраничной продукции

4. Художественная обработка фотографий

5. Фотоколлажи, реставрация фото и пр.

Мои работы можно посмотреть:

http://legenda-sky.wixsite.com/design

Знание графических программ:

1. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign

2. Стандартные программы MS Office

3. Техника рисования зентангл и дудлинг, мехенди

Всегда готова к совершенствованию в креативных и технических навыках.

Буду рада к сотрудничеству. Есть скайп.

Могу выполнять проекты удаленно (или как в помощь основному дизайнеру).