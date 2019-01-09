Мечтать! Обязательно и тогда все сбудется

Привет, меня зовут Анна!

С удовольствием готова помочь Вам:

полиграфия (визитки, лифлеты, бланки, этикетки, каталоги, журналы, и все остальное что можно напечатать);

дизайн наружной и внутренней рекламы;

создание логотипов, фирменного стиля, брендбуков

дизайн упаковки

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Образование: менеджмент ВЭД+ графический дизайн

Работаю с графическими программами:

Adobe Illustrator, CorelDraw, Adobe Photoshop, InDesign

Опыт работы в дизайне- более 18 лет

P.S. Просьба заранее подготовить ТЗ. Если нужна помочь с ТЗ - напишите

После отправки файлов, дополнительные правки вносятся за отдельную плату.

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Kонтакты: skype: anndi25 mail: [email protected] WhatsApp, Viber, Telegram: +380988200667

C уважением Анна! Хорошего дня!