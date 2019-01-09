Annagri1205

Анна Григорович Annagri1205

 
42 годаПольша/Краков
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Мечтать! Обязательно и тогда все сбудется

Привет,  меня зовут Анна!

С удовольствием готова помочь Вам:

  • полиграфия (визитки, лифлеты, бланки, этикетки, каталоги, журналы,  и все остальное что можно напечатать);
  • дизайн наружной и внутренней рекламы;
  • создание логотипов, фирменного стиля, брендбуков
  • дизайн упаковки
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Образование: менеджмент ВЭД+ графический дизайн

     Работаю с графическими программами:

Adobe Illustrator, CorelDraw, Adobe Photoshop, InDesign

     Опыт работы в дизайне- более 18 лет

P.S.  Просьба заранее подготовить ТЗ. Если нужна помочь с ТЗ - напишите

После отправки файлов, дополнительные правки вносятся за отдельную плату.

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Kонтакты:        skype: anndi25        mail: [email protected]       WhatsApp, Viber, Telegram: +380988200667                     

C уважением Анна! Хорошего дня!

InDesignCorelDRAWIllustratorPhotoshopБрендбукДизайн упаковки
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