Мечтать! Обязательно и тогда все сбудется
Привет, меня зовут Анна!
С удовольствием готова помочь Вам:
- полиграфия (визитки, лифлеты, бланки, этикетки, каталоги, журналы, и все остальное что можно напечатать);
- дизайн наружной и внутренней рекламы;
- создание логотипов, фирменного стиля, брендбуков
- дизайн упаковки
Образование: менеджмент ВЭД+ графический дизайн
Работаю с графическими программами:
Adobe Illustrator, CorelDraw, Adobe Photoshop, InDesign
Опыт работы в дизайне- более 18 лет
P.S. Просьба заранее подготовить ТЗ. Если нужна помочь с ТЗ - напишите
После отправки файлов, дополнительные правки вносятся за отдельную плату.
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Kонтакты: skype: anndi25 mail: [email protected] WhatsApp, Viber, Telegram: +380988200667
C уважением Анна! Хорошего дня!
Портфолио
- Фирменный стиль 263 просмотра
- Фирменный стиль 175 просмотров
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- LOGO143 просмотра