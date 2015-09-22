Ищу работу c текстом, набор, перевод, реклама, слоганы, копирайтинг и т.д. Знания графических программ.

Шатохина Анна Викторовна

Дизайнера-верстальщика в печатных изданиях. Знания Adobe Photoshop, Adobe InDezigne, PageMaker, CorelDraw, Adobe Acrobat (Distiller). Опыт работы с допечатной подготовкой, выводом на пленки, цветоделением, ретушью и обработкой фотографий с 2006 года.

Образование:

2001-2005 гг. Специальность "Обслуживание компьютерных и интеллектуальных систем и сетей".

2007-2011 гг. ЛНУ им. Т.Г. Шевченко, Институт туризма и технологий обслуживания населения, специальность "Графический дизайн".

Место работы:

общественно-политический еженедельник "РИО-Плюс", должность верстальщик,

июль 2008 г. - переведена дизайнером на рекламный отдел.

май 2009 г. - ответственный верстальщик еженедельника "РИО-Плюс".