Анна Коновалова AnnetkA2008AnnetkA2008
37 летУкраина/Николаев
15 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Ищу работу c текстом, набор, перевод, реклама, слоганы, копирайтинг и т.д. Знания графических программ.
Шатохина Анна Викторовна
Дизайнера-верстальщика в печатных изданиях. Знания Adobe Photoshop, Adobe InDezigne, PageMaker, CorelDraw, Adobe Acrobat (Distiller). Опыт работы с допечатной подготовкой, выводом на пленки, цветоделением, ретушью и обработкой фотографий с 2006 года.
Образование:
2001-2005 гг. Специальность "Обслуживание компьютерных и интеллектуальных систем и сетей".
2007-2011 гг. ЛНУ им. Т.Г. Шевченко, Институт туризма и технологий обслуживания населения, специальность "Графический дизайн".
Место работы:
общественно-политический еженедельник "РИО-Плюс", должность верстальщик,
июль 2008 г. - переведена дизайнером на рекламный отдел.
май 2009 г. - ответственный верстальщик еженедельника "РИО-Плюс".
Портфолио
- Цветник159 просмотров
- Без названия153 просмотра
- Без названия167 просмотров
- Без названия172 просмотра
- Без названия132 просмотра
- Без названия130 просмотров
- Без названия129 просмотров
- Без названия119 просмотров
- Без названия118 просмотров
- Без названия160 просмотров
- Без названия164 просмотра
- Без названия120 просмотров
Озвучивание
нет отзывов
$1/час
от $1
#69
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$10/час
от $150от 2 дней
#390
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#500
Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от $10от 2 дней
#1908
Переводы
нет отзывов
от $3
#4115