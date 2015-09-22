AnnetkA2008

Анна Коновалова AnnetkA2008

 
37 летУкраина/Николаев
15 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Ищу работу c текстом, набор, перевод, реклама, слоганы, копирайтинг и т.д. Знания графических программ.

Шатохина Анна Викторовна

Дизайнера-верстальщика в печатных изданиях. Знания Adobe Photoshop, Adobe InDezigne, PageMaker, CorelDraw, Adobe Acrobat (Distiller). Опыт работы с допечатной подготовкой, выводом на пленки, цветоделением, ретушью и обработкой фотографий с 2006 года.

Образование:

2001-2005 гг. Специальность "Обслуживание компьютерных и интеллектуальных систем и сетей".

2007-2011 гг. ЛНУ  им. Т.Г. Шевченко, Институт туризма и технологий обслуживания населения, специальность "Графический дизайн".

Место работы:

общественно-политический еженедельник "РИО-Плюс", должность верстальщик,

июль 2008 г. - переведена дизайнером на рекламный отдел.

май 2009 г. - ответственный верстальщик еженедельника "РИО-Плюс".

CorelDRAWPhotoshop
Портфолио
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Озвучивание
нет отзывов
$1/час
от $1
#69
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$10/час
от $150от 2 дней
#390
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#500
Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от $10от 2 дней
#1908
Переводы
нет отзывов
от $3
#4115