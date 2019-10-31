Иллюстрации для детской литературы, дизайн продукции, логотипы, фирменный стиль..
Профессиональный опыт:
* Выполнение отдельных заказов (дизайн и вёрстка обложек книг, 2d иллюстрирование и моделирование 3d объектов в программе Blender) в издательстве "New Time"
* Выполнение отдельных заказов по иллюстрированию детской литературы в издательстве «Ранок»
* Иллюстрирование книг серии "Розумна дитина" (4 книги) в издательстве "Торсинг"
* Иллюстрирование календаря на 2013 год "знаки зодиака" в издательстве "Открытка.ЮА"
Образование:
* Среднее специальное 2005 – 2009 г. – Харьковское художественное училище, факультет живописи, специальность художник-преподаватель.
* Высшее с 2009 – 2014 г. – ХГПУ (ХНПУ) им. Сковороды, факультет художественно-графический, специальность «изобразительное и декоративно-прикладное искусство»
Дополнительное образование:
* Октябрь 2007 - Ноябрь 2009 – Компьютерная академия "Шаг", факультет компьютерной графики и дизайна.
Профессиональные навыки: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, Corel Painter X (с использованием графического планшета)
Начальные навыки: Adobe InDesign, Blender, Zbrush, 3D max, SketchUp, TVPaint Animation, Spine
Портфолио
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- Картинка550 просмотров
- «Вітька + Галя, або Повість про перше кохання»2487 просмотров
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