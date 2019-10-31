Иллюстрации для детской литературы, дизайн продукции, логотипы, фирменный стиль..

Профессиональный опыт:

* Выполнение отдельных заказов (дизайн и вёрстка обложек книг, 2d иллюстрирование и моделирование 3d объектов в программе Blender) в издательстве "New Time"

* Выполнение отдельных заказов по иллюстрированию детской литературы в издательстве «Ранок»

* Иллюстрирование книг серии "Розумна дитина" (4 книги) в издательстве "Торсинг"

* Иллюстрирование календаря на 2013 год "знаки зодиака" в издательстве "Открытка.ЮА"

Образование:

* Среднее специальное 2005 – 2009 г. – Харьковское художественное училище, факультет живописи, специальность художник-преподаватель.

* Высшее с 2009 – 2014 г. – ХГПУ (ХНПУ) им. Сковороды, факультет художественно-графический, специальность «изобразительное и декоративно-прикладное искусство»

Дополнительное образование:

* Октябрь 2007 - Ноябрь 2009 – Компьютерная академия "Шаг", факультет компьютерной графики и дизайна.

Профессиональные навыки: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, Corel Painter X (с использованием графического планшета)

Начальные навыки: Adobe InDesign, Blender, Zbrush, 3D max, SketchUp, TVPaint Animation, Spine