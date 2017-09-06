AntonK84

Антон Киренкин AntonK84

 
39 летРоссия/Владимир
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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  • Верстка макетов с натяжкой на Битрикс

    $500

    Здравствуйте. Есть дизайн интернет магазина. ПК https://drive.google.com/file/d/1tPSRR-c5uCo5i8ED92KdVx-FkHzIyTL2/view?usp=sharing  Моб https://drive.google.com/file/d/1dit7vS8RX9fbQR_bzShTZY1zfPgGFqe_/view?usp=sharing Некоторые страницы дублируются для отображения ховеров.Нужно сверстать и разместить на Битрикс. В итоге должен получиться полностью работоспособный сайт (домен и хостинг для размещения предоставлю). Функцию онлайн оплаты в магазин интегрировать ...

    БитриксВерстка макета
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Адаптация сайта

    Здравствуйте. Нужно адаптировать сайт etrabar.ru  Пк версия уже сверстана, нужно адаптировать для моб. устройств. Макет: https://yadi.sk/d/f1lxRpQ9uMEpB (Psd есть).  Адаптивные версии сайта должны соответствовать макету (если будут отклонения, прошу предупреждать). Нужно сделать версию под смартфоны и сделать адекватное отображение контента ...

    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад