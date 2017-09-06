Здравствуйте. Есть дизайн интернет магазина. ПК https://drive.google.com/file/d/1tPSRR-c5uCo5i8ED92KdVx-FkHzIyTL2/view?usp=sharing Моб https://drive.google.com/file/d/1dit7vS8RX9fbQR_bzShTZY1zfPgGFqe_/view?usp=sharing Некоторые страницы дублируются для отображения ховеров.Нужно сверстать и разместить на Битрикс. В итоге должен получиться полностью работоспособный сайт (домен и хостинг для размещения предоставлю). Функцию онлайн оплаты в магазин интегрировать ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $500HTML-верстка11 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте! Нужно разработать партнерскую программу для сетевого маркетинга. ТЗ: https://yadi.sk/i/bNqhcr_a3Lhvqs Пишите стоимость и срокиВеб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Нужно внести правки на сайте. ТЗ https://yadi.sk/i/7pKNd6gU3LibSx Пишите цену по пунктам/срокиВеб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Нужно адаптировать сайт etrabar.ru Пк версия уже сверстана, нужно адаптировать для моб. устройств. Макет: https://yadi.sk/d/f1lxRpQ9uMEpB (Psd есть). Адаптивные версии сайта должны соответствовать макету (если будут отклонения, прошу предупреждать). Нужно сделать версию под смартфоны и сделать адекватное отображение контента ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт7 лет назад