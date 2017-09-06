Здравствуйте. Нужно адаптировать сайт etrabar.ru Пк версия уже сверстана, нужно адаптировать для моб. устройств. Макет: https://yadi.sk/d/f1lxRpQ9uMEpB (Psd есть). Адаптивные версии сайта должны соответствовать макету (если будут отклонения, прошу предупреждать). Нужно сделать версию под смартфоны и сделать адекватное отображение контента ...