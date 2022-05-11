🎬 Разработка сайтов для бизнес-проектов 💸

Считаю, что UX и UI неотделимы друг от друга, а дизайн в первую очередь

должен решать бизнес-задачи и вызывать положительные эмоции. В работе

не использую какой-либо конкретный стиль, а отталкиваюсь от проекта.

珞 Приветствую!

Уверен тебе неинтересно знать сколько у меня страниц биографического

листа, сколько раз жалуюсь на нехватку времени и остальное... 鸞

Вам интересно как вы сможете использовать мои навыки для своих целей

или чем я могу быть вам полезен! Мои навыки помогут вам осуществить свои

идеи и непринужденно развивать ее. Простыми словами и по-человечески

я UX/Ul дизайнер, также берусь за полную разработку сайта. 落

 Правки бесплатные

 Профессиональные навыки

UI/UX дизайн

Прототипирование

Дизайн мобильных приложений

Адаптивный дизайн

Разработка интерфейсов

Создание баннеров

Figma Design

Adobe Photoshop

HTML, CSS, JS, Wordpress

珞 С радостью пообщаюсь голосом!

В отличие от многих других без проблем обсуждаю все голосом по скайпу или

телеграмму. Есть вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим! ️

 У вас еще нет любимого фрилансера?

✍️ Ежедневно с 8:00 до 22:00;

 Telegram: @antonov_capital;

 Skype: Antonov Speak;

 Discord: AntonovTurbines;

 E-mail: [email protected];

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