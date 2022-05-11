Считаю, что UX и UI неотделимы друг от друга, а дизайн в первую очередь
должен решать бизнес-задачи и вызывать положительные эмоции. В работе
не использую какой-либо конкретный стиль, а отталкиваюсь от проекта.
珞 Приветствую!
Уверен тебе неинтересно знать сколько у меня страниц биографического
листа, сколько раз жалуюсь на нехватку времени и остальное... 鸞
Вам интересно как вы сможете использовать мои навыки для своих целей
или чем я могу быть вам полезен! Мои навыки помогут вам осуществить свои
идеи и непринужденно развивать ее. Простыми словами и по-человечески
я UX/Ul дизайнер, также берусь за полную разработку сайта. 落
Правки бесплатные
Профессиональные навыки
- UI/UX дизайн
- Прототипирование
- Дизайн мобильных приложений
- Адаптивный дизайн
- Разработка интерфейсов
- Создание баннеров
- Figma Design
- Adobe Photoshop
- HTML, CSS, JS, Wordpress
珞 С радостью пообщаюсь голосом!
В отличие от многих других без проблем обсуждаю все голосом по скайпу или
телеграмму. Есть вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим! ️
У вас еще нет любимого фрилансера?
✍️ Ежедневно с 8:00 до 22:00;
Telegram: @antonov_capital;
Skype: Antonov Speak;
Discord: AntonovTurbines;
E-mail: [email protected];
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