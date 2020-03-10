ArtFedir

Полищук Федор ArtFedir

 
32 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Веб дизайн, UI/UX, полиграфический дизайн

Меня зовут Федор, я — графический дизайнер. Мое основное направление, в котором работаю и активно развиваюсь — UI, UX сайтов и приложений. Также с удовольствием разрабатываю дизайн полиграфической продукции (упаковки и книги). Делаю свою работу ответственно и качественно, есть большой опыт работы (5 лет). Работал 1,5 года на дизайн-студию локально, сейчас фрилансер. Все стараюсь делать в срок, если не успеваю — предупрежу заранее. Весь процесс работы на связи в рабочее время (08:00–18:00 по Киеву). Владею ПО на профессиональном уровне, постоянно улучшаю свои профессиональные навыки, увлекаюсь рисованием. Мои макеты всегда готовы к верстке или печати. Могу вести диалог с верстальщиком или полиграфией. Уделяю внимание деталям, типографике, соблюдаю пропорции, работаю с сетками. Мое портфолиоhttps://www.behance.net/ArtFedir. Открыт к вопросам и предложениям.

UI, UX:

🚀  ...  Дизайн landing page

烙  ...  Дизайн сайтов

⏱  ...  Дизайн мобильных приложений

Полиграфия:

  ...  Дизайн упаковок

  ...  Дизайн и верстка книг

Владею таким софтом, как:

  • Sketch
  • Adobe XD
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Illustrator
  • Adobe Indesign
  • Principle
  • Cinema 4D
  • Procreate
Почему я?

  • Индивидуальный подход к проекту, никаких заготовок и шаблонов
  • На выходе — готовый sketch/xd/psd макет для верстки (веб) или макет для печати (полиграфия)
  • Постоянно совершенствую профессиональные навыки, изучаю новые области дизайна
  • Приделяю внимание к деталям
  • Соблюдаю оговоренные сроки
  • Не делаю работ хуже, чем в портфолио
Мои контакты:

💬  ...  Telegram: @ArtFedir

  ...  E-mail: [email protected]

  ...  Web: www.fedir.pro