Веб дизайн, UI/UX, полиграфический дизайн

Меня зовут Федор, я — графический дизайнер. Мое основное направление, в котором работаю и активно развиваюсь — UI, UX сайтов и приложений. Также с удовольствием разрабатываю дизайн полиграфической продукции (упаковки и книги). Делаю свою работу ответственно и качественно, есть большой опыт работы (5 лет). Работал 1,5 года на дизайн-студию локально, сейчас фрилансер. Все стараюсь делать в срок, если не успеваю — предупрежу заранее. Весь процесс работы на связи в рабочее время (08:00–18:00 по Киеву). Владею ПО на профессиональном уровне, постоянно улучшаю свои профессиональные навыки, увлекаюсь рисованием. Мои макеты всегда готовы к верстке или печати. Могу вести диалог с верстальщиком или полиграфией. Уделяю внимание деталям, типографике, соблюдаю пропорции, работаю с сетками. Мое портфолио — https://www.behance.net/ArtFedir. Открыт к вопросам и предложениям.

UI, UX:

🚀 ... Дизайн landing page

烙 ... Дизайн сайтов

⏱ ... Дизайн мобильных приложений

Полиграфия:

 ... Дизайн упаковок

 ... Дизайн и верстка книг

Владею таким софтом, как:

Sketch

Adobe XD

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe Indesign

Principle

Cinema 4D

Procreate

Индивидуальный подход к проекту, никаких заготовок и шаблонов

На выходе — готовый sketch/xd/psd макет для верстки (веб) или макет для печати (полиграфия)

Постоянно совершенствую профессиональные навыки, изучаю новые области дизайна

Приделяю внимание к деталям

Соблюдаю оговоренные сроки

Не делаю работ хуже, чем в портфолио

💬 ... Telegram: @ArtFedir

 ... E-mail: [email protected]