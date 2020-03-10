Меня зовут Федор, я — графический дизайнер. Мое основное направление, в котором работаю и активно развиваюсь — UI, UX сайтов и приложений. Также с удовольствием разрабатываю дизайн полиграфической продукции (упаковки и книги). Делаю свою работу ответственно и качественно, есть большой опыт работы (5 лет). Работал 1,5 года на дизайн-студию локально, сейчас фрилансер. Все стараюсь делать в срок, если не успеваю — предупрежу заранее. Весь процесс работы на связи в рабочее время (08:00–18:00 по Киеву). Владею ПО на профессиональном уровне, постоянно улучшаю свои профессиональные навыки, увлекаюсь рисованием. Мои макеты всегда готовы к верстке или печати. Могу вести диалог с верстальщиком или полиграфией. Уделяю внимание деталям, типографике, соблюдаю пропорции, работаю с сетками. Мое портфолио — https://www.behance.net/ArtFedir. Открыт к вопросам и предложениям.
UI, UX:
🚀 ... Дизайн landing page
烙 ... Дизайн сайтов
⏱ ... Дизайн мобильных приложений
Полиграфия:
... Дизайн упаковок
... Дизайн и верстка книг
Владею таким софтом, как:
- Sketch
- Adobe XD
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
- Adobe Indesign
- Principle
- Cinema 4D
- Procreate
- Индивидуальный подход к проекту, никаких заготовок и шаблонов
- На выходе — готовый sketch/xd/psd макет для верстки (веб) или макет для печати (полиграфия)
- Постоянно совершенствую профессиональные навыки, изучаю новые области дизайна
- Приделяю внимание к деталям
- Соблюдаю оговоренные сроки
- Не делаю работ хуже, чем в портфолио
💬 ... Telegram: @ArtFedir
... E-mail: [email protected]
... Web: www.fedir.pro