ВНИМАНИЕ! ТУТ РАЗМЕЩЕНЫ ТОЛЬКО ЧАСТЬ РАБОТ!
Среди не выложенных работ имеется большое число флэш-работ, примеры видео-роликов и т.д.
Для полного представления о моих навыках пишите - [email protected]
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Опытный пользователь ПК: установка, настройка Windows и рабочих дизайнерских программ.
Работа в: Adobe Photoshop, CorelDraw, Sony Vegas Pro; доп.: Flash / Swishmax (анимация), PowerPoint, Corel Show, Xara, Fireworks, Dreamweaver, 3DMax (базовые навыки > совершенствуюсь) и др.
Навыки: Визуальные решения (дизайн) рекламы, логотипы, графика web-элементов, анимация; видеомонтаж, дизайн презентаций и слайд-шоу; фотомонтаж, реставрация фото, коллажи, текстуры и другое.
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Качества:
Нацелен на качество и результат, серьезное отношение к работе, усидчивость, добросовестность, стрессоустойчивость, ответственность за свой визуал, свои работы.
Интересуюсь графикой, фотографией, искусством, психологическими нюансами в дизайне, а также интересен театр, кино, балет...
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Контактные данные на:
http://www.behance.net/artmistic
http://www.flickr.com/photos/dzsergei/
http://www.colourlovers.com/lover/dzsergei/
http://www.youtube.com/channel/UCLp-Ne3RaRGCFTsw-oQIQTg/videos/
https://www.free-lance.ru/users/ArtMistic/
http://dribbble.com/artsergei/
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