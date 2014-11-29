Мы любим свою работу и делаем ее с душой.
Чем мы занимаемся:
[file] Дизайн рекламы
[file] Разработка логотипа
[file] Разработка фирменного стиля
[file] Дизайн упаковки и этикетки
[file] Дизайн сайтов(Лендингов)
[file] Дизайн групп в социальных сетях
– какова бы ни была задача, наши клиенты могут быть уверены: наши дизайнеры учтут все пожелания и предоставят многообразие вариантов дизайна, среди которых Вы сможете выбрать «тот самый».
Почему стоит заказать дизайн у нас:
[file] Эффективно решаем поставленные задачи
[file] Всегда на связи
[file] Выполняем работу качественно и срок
[file] Современный дизайн
[file] Не бросаем проекты
[file] Индивидуальный подход
Дизайн логотипов и фирменного стиля. Сайты и полиграфия. Красиво. Актуально. Качественно.
* Стоимость зависит от технического задания и расчитывается индивидуаль