AsCom_7

Асадбек Уринов AsCom_7

 
24 года
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
FULL-STACK web-developer

Доброго дня, мой друг.
Я работаю full-stack веб-разработчиком более 1 года и работал над более чем 10 реальными проектами.

Например

http://tutory.uz/

http://ttj-tatuff.stutory.uz/

http://ttj-farpi.stutory.uz/

http://ijaragauy.uz/

https://solarnature.uz/

Языки программирования и технологии, с которыми я могу работать:

PHP, Laravel, MySql, Sql, Sqllite

HTML, CSS, Javascript, Bootstrap.

Портфолио

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Веб-программирование
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