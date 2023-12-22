FULL-STACK web-developer
Доброго дня, мой друг.
Я работаю full-stack веб-разработчиком более 1 года и работал над более чем 10 реальными проектами.
Например
Языки программирования и технологии, с которыми я могу работать:
PHP, Laravel, MySql, Sql, Sqllite
HTML, CSS, Javascript, Bootstrap.
Портфолио
Интернет-магазины
нет отзывов
$16/час
от $500от 8 дней
#1001
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от $400от 5 дней
#1429
Веб-программирование
нет отзывов
$10/час
от $250от 2 дней
#2396
HTML-верстка
нет отзывов
$12/час
от $200от 3 дней
#4053