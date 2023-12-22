FULL-STACK web-developer

Доброго дня, мой друг.

Я работаю full-stack веб-разработчиком более 1 года и работал над более чем 10 реальными проектами.

Например

http://tutory.uz/

http://ttj-tatuff.stutory.uz/

http://ttj-farpi.stutory.uz/

http://ijaragauy.uz/

https://solarnature.uz/

Языки программирования и технологии, с которыми я могу работать:

PHP, Laravel, MySql, Sql, Sqllite

HTML, CSS, Javascript, Bootstrap.