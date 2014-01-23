Опыт работы дизайнером: более 15 лет.

Портфолио НА ЭТОМ САЙТЕ

Место жительства: Голосеевский район г. Киева

Платформы: Pc/Mac

Программы: MSOffice, PowerPoint, PhotoShop, Qark Expres, AdobIllustrator, CorelDRAW, InDesign.

ПОЛИГРАФИЯ

* логотипы,

* фирменный стиль,

* brendbook,

* рекламная продукция (каталоги, буклеты, флаера, печатные баннеры),

* бигборды,

* этикетки,

* календари,

* оригинал-макеты,

* обработка изображений (цветокоррекция, ретушь и пр.),

* верстка,

* презентации в PowerPoint,

* рисую (от руки и в графических программах с планшетом и без),

* векторная графика,

* шрифты.

WEB Дизайн

* логотип

* верстка

* изготовление макетов

* разработка стиля

* изготовление баннеров

* flash анимация

* редизайн сайтов

* продвижение сайта (раскрутка),

Иностранные языки: английский

Личные качества: креативное мышление, высокая работоспособность, инициативность, уравновешенность, пунктуальность, дисциплинированность, умение работать быстро и ответственно. Имею собственные наработки.

Готов выполнить разовые работы.

Стоимость рыночная, зависит от объемов и сроков выполнения.

Е -mail: [email protected], [email protected]

тел: 098-819-09-55

Ваша потребность в качественном дизайне - это прекрасная возможность для меня доказать свой многолетний опыт и увеличить прибыли Вашей компании.