Опыт работы дизайнером: более 15 лет.
Портфолио НА ЭТОМ САЙТЕ
Место жительства: Голосеевский район г. Киева
Платформы: Pc/Mac
Программы: MSOffice, PowerPoint, PhotoShop, Qark Expres, AdobIllustrator, CorelDRAW, InDesign.
ПОЛИГРАФИЯ
* логотипы,
* фирменный стиль,
* brendbook,
* рекламная продукция (каталоги, буклеты, флаера, печатные баннеры),
* бигборды,
* этикетки,
* календари,
* оригинал-макеты,
* обработка изображений (цветокоррекция, ретушь и пр.),
* верстка,
* презентации в PowerPoint,
* рисую (от руки и в графических программах с планшетом и без),
* векторная графика,
* шрифты.
WEB Дизайн
* логотип
* верстка
* изготовление макетов
* разработка стиля
* изготовление баннеров
* flash анимация
* редизайн сайтов
* продвижение сайта (раскрутка),
Иностранные языки: английский
Личные качества: креативное мышление, высокая работоспособность, инициативность, уравновешенность, пунктуальность, дисциплинированность, умение работать быстро и ответственно. Имею собственные наработки.
Готов выполнить разовые работы.
Стоимость рыночная, зависит от объемов и сроков выполнения.
Е -mail: [email protected], [email protected]
тел: 098-819-09-55
Ваша потребность в качественном дизайне - это прекрасная возможность для меня доказать свой многолетний опыт и увеличить прибыли Вашей компании.
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