AsmolovaAna

Анастасия AsmolovaAna

 
23 годаУкраина/Харьков
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Принимаю заказы по транскрибации и переводам

Свободно владею английским языком (уровень В2), также владею испанским на разговорном уровне. 

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  • Анимация в after effects

    $30

    Требования: Уверенное владение основными программно-техническими средствами для обработки видео; Хороший вкус, чувство стиля, умение видеть красивую картинку; Креативность, инициативность и творческий подход, ответственность; Знание съемочного процесса, режиссерские качества; Будет большим плюсом опыт работы в ...

    Анимация14 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Анимация в after effects

    Требования: Уверенное владение основными программно-техническими средствами для обработки видео; Хороший вкус, чувство стиля, умение видеть красивую картинку; Креативность, инициативность и творческий подход, ответственность; Знание съемочного процесса, режиссерские качества; Будет большим плюсом опыт работы в ...

    Анимация12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Видеомонтаж

    $30

    Требования: Уверенное владение основными программно-техническими средствами для обработки видео; Хороший вкус, чувство стиля, умение видеть красивую картинку; Креативность, инициативность и творческий подход, ответственность; Знание съемочного процесса, режиссерские качества; Будет большим плюсом опыт работы в ...

    Видеомонтажнет заявок
    Закрыт
    3 года назад