AsmolovaAna

Требования: Уверенное владение основными программно-техническими средствами для обработки видео; Хороший вкус, чувство стиля, умение видеть красивую картинку; Креативность, инициативность и творческий подход, ответственность; Знание съемочного процесса, режиссерские качества; Будет большим плюсом опыт работы в ...
Принимаю заказы по транскрибации и переводам
Свободно владею английским языком (уровень В2), также владею испанским на разговорном уровне.
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $30Анимация14 заявокЗакрыт2 года назад
Требования: Уверенное владение основными программно-техническими средствами для обработки видео; Хороший вкус, чувство стиля, умение видеть красивую картинку; Креативность, инициативность и творческий подход, ответственность; Знание съемочного процесса, режиссерские качества; Будет большим плюсом опыт работы в ...Анимация12 заявокЗакрыт3 года назад
- $30
Требования: Уверенное владение основными программно-техническими средствами для обработки видео; Хороший вкус, чувство стиля, умение видеть красивую картинку; Креативность, инициативность и творческий подход, ответственность; Знание съемочного процесса, режиссерские качества; Будет большим плюсом опыт работы в ...Видеомонтажнет заявокЗакрыт3 года назад