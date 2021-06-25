AsmolovaAna

Требования: Уверенное владение основными программно-техническими средствами для обработки видео; Хороший вкус, чувство стиля, умение видеть красивую картинку; Креативность, инициативность и творческий подход, ответственность; Знание съемочного процесса, режиссерские качества; Будет большим плюсом опыт работы в ...