Анимация в after effects

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт14 заявок705 просмотров

Требования: Уверенное владение основными программно-техническими средствами для обработки видео; Хороший вкус, чувство стиля, умение видеть красивую картинку; Креативность, инициативность и творческий подход, ответственность; Знание съемочного процесса, режиссерские качества; Будет большим плюсом опыт работы в аналогичной сфере.Задача : анимация отрисованных кадров  Сделанных в photoshop и illustrator

4 года назад
AsmolovaAna
Анастасия 
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