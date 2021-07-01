Требуется разработать 6 анимационных видео креативов для игры 'Найди 5 отличий'. Каждый креатив должен включать уровни с различными темами, такими как фентези, зомби, военная стратегия и спорт. Необходима проработка интерактивных элементов, чтобы вовлечь пользователей и мотивировать их находить отличия. Ожидается креативный подход и внимание к деталям в каждой теме.
Анимация в after effects
Требования: Уверенное владение основными программно-техническими средствами для обработки видео; Хороший вкус, чувство стиля, умение видеть красивую картинку; Креативность, инициативность и творческий подход, ответственность; Знание съемочного процесса, режиссерские качества; Будет большим плюсом опыт работы в аналогичной сфере.Задача : анимация отрисованных кадров Сделанных в photoshop и illustrator
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