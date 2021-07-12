2д анимация

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  2. Анимация
Завершен10 заявок742 просмотра

Нужно сделать 2д анимацию наподобие этого видео https://www.youtube.com/watch?v=cRE_D8Fl41Y

Я отправлю вам сценарий с полным описанием, вам нужно будет сделать анимацию с озвучкой. Работаю только через безопасный платёж.

4 года назад
bachinskiy
Владислав 
33 года
4 года в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

zhenya_bugaev
Женя 
26 лет
4 года в сервисе
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2 года назад
4 года назад
$50
3 дня
Escrow
Замечательный исполнитель. Всё сделал быстро и качественно
хороший заказчик, рекомендую

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