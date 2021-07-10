Анимация

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Завершен13 заявок507 просмотров

Необходимо анимировать 4 готовые картинки, длительность анимации на картинку 5-6 секунд, без звука

4 года назад
guest_16243614242311
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

aleks_vi
Виктор 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
6 дней назад
4 года назад
$25
2 дня
Escrow
Работа выполнена качественно, быстро. Рекомендую.
Было приятно работать и общаться. Рекомендую!

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aleks_vi
Виктор 
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