У кого есть опыт оставляйте заявки. В приложении скриншот.. должны быть анимированы и зациклены от одной страны точки к другой
Анимация
Здравствуйте, необходимо создать подобную анимацию, прикладываю примеры:
https://iz4bp0t21p.a.trbcdn.net/img/portfolio/thumb/00/3D/82/4031046.png
https://cdn.freelance.ru/img/portfolio/thumb/00/39/70/3764408.png
https://cdn.freelance.ru/img/portfolio/thumb/00/38/51/3690810.png
Размер должен быть 1 в 1 (Длина и ширина)
Анимация должна быть в формате PNG
Всего нужно 9 штук
Пожалуйста сразу пишите цену и сроки
Заявки фрилансеров
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