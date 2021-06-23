Анимация

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Закрыт14 заявок717 просмотров

Здравствуйте, необходимо создать подобную анимацию, прикладываю примеры:

https://iz4bp0t21p.a.trbcdn.net/img/portfolio/thumb/00/3D/82/4031046.png

https://cdn.freelance.ru/img/portfolio/thumb/00/39/70/3764408.png

https://cdn.freelance.ru/img/portfolio/thumb/00/38/51/3690810.png

Размер должен быть 1 в 1 (Длина и ширина)

Анимация должна быть в формате PNG

Всего нужно 9 штук

Пожалуйста сразу пишите цену и сроки

4 года назад
tehnolog7r
Данила 
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