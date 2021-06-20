У кого есть опыт оставляйте заявки. В приложении скриншот.. должны быть анимированы и зациклены от одной страны точки к другой
Создание 3d анимированных видео роликов
Создание короткометражный видео роликов по сценарию, на тематику Minecraft. Приветствуется знание программ
Mine-imator, блендер, синема 4d.
Заявки фрилансеров
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