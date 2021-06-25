Требуется разработать простую анимацию с использованием canvas js. Анимация должна быть зацикленной, перемещаясь от одной точки до другой. Опыт в создании анимаций необходим. Прикреплен скриншот с примером.
Анимация в after effects
Требования: Уверенное владение основными программно-техническими средствами для обработки видео; Хороший вкус, чувство стиля, умение видеть красивую картинку; Креативность, инициативность и творческий подход, ответственность; Знание съемочного процесса, режиссерские качества; Будет большим плюсом опыт работы в аналогичной сфере.
Условия работы: Работа полностью удаленная; Готовность выполнить тестовое задание; Гибкий график работы;
Обязанности:анимация отрисованных кадров Сделанных в photoshop и illustrator
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