Анимация в after effects

Крупный YouTube-канал ищет аниматора, владеющего Adobe Animate. Работа включает создание анимации для коротких видео (3-4 минуты) с готовой графикой. Оплата 30к рублей за ролик. Также требуется анимация простых вертикальных видео до 1 минуты с оплатой от 3 до 10 тысяч рублей в зависимости от сложности. Необходимое портфолио и базовые навыки рисования.