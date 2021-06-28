Требуется создать 30-секундный анимационный ролик в классическом стиле по заданному референсу. Необходимо отрисовать визуальный контент, соблюдая стилистику и качество, представленное в видео.
Сделать 6 видео креативов для мобилок
Сделать 6 видео креативов для игры типа "Найди 5 отличий" по примеру в закрепе
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Крео делаем следующим образом, нам нужно сделать мини игру, небольшой интерактив который увлекает пользователя и дает ему мотивацию снова и снова искать новые отличия.
Вариант 1: фентези - можно сделать аналогично примеру, ролик номер 5, есть девушка на ней одежда - 5 предметов, нажимая на предмет нужно пройти 1 уровень и найти отличия.
1. уровень девушка делает макияж 5 отличий
2. уровень та же девушка принимает ванную
3. уровень так же девушка выбирает гардероб
4. уровень та же девушка и ее комната
5. уровень та же девушка и на кухне
при прохождении каждого уровня с девушки можно снять 1 предмет, если все уровни пройдены девушка голая прикрывается и открываются новые уровни в игре.
Вариант 2: реалистичные, но сами персонажи должны быть анимированные и карикатурные, берем образ трампа и путина, они сидят за столами и за ними висит карта мира состоящая из 5 континентов, выбираем за кого играть, например выбрали трампа.
при прохождении каждого уровня, например за трампа над америкой появляется голова трампа и синий цвет, и так успешным завершением каждого уровня над новым континентом появляется голова трампа. последний "завоеванный" континент будет Россия естественно.
1. уровень ищем отличия трамп в отеле из фильма 1 дома
2. уровень трамп в белом доме
3. уровень трамп строит стену
4. уровень трамп ловит рыбу
5. уровень трамп в денежном хранилище
За путина, игровая схема аналогично трампу, выигрываем уровень голова появляется над континентом и он окрашивается в красный, ищем отличия:
1. путин летит на самолете
2. путин качает нефть
3. путин скачет на медведе
4. путин хоккеист
5. путин строит газовую трубу
Вариант 3: Зомби, девушка сидит в доме и к дому подходят зомби, с каждым выигранным уровнем у дома появляются укрепления, уровень 1 добавляем ров с кольями, уровень 2 на окнах защитные решетки с электричеством, уровень 3 появлятеся огнемет на крыльце, уровень 4 дом становится бетонным, уровень 5 прилетает защитник и всех зомби убивает мечом - уровень пройден.
1. ищем отличия девушка в лесу типа выбирает деревья для кольев
2. ищем отличия защитная решетка с зомби тянутся через нее
3. девушка собирает огнемет из деталей
4. девушка добывает камень для стен
5. девушка и красивый защитник с мечом
Вариант 4: военный, полководец с флагом в руках перед картой замка, где 5 башен, вокрут стоят фигурки: пушки, лучники, троянский конь, баллисты, кавалеристы, с каждый уровнем 1 башня разрушается и над ней появляется флаг полководца и исчезают 1 из фигурок, после победы весь замок завоевыется и флаг появляется над ним.
1. ищем отличия на избражении пушки с ядрами(успешно выполнили фигурка пушек пропадает)
2. ищем отличия на лучнике стреляющем в цель
3. отличия троянском коне перед воротами
4. баллиста стреляющая ядром сторону каменной стены
5. кавалеристы бегут в сторону разрешенной стены
вариант 5: спорт, перед нами персонаж на условной олимпиаде, где 5 видов спорта, бейсбол, хоккей, теннис, формула 1, регби(американский футбол). Он стоит на стадионе и перед ним 5 кружком с изобрадением этих 5 видов спорта. выбираем кружок и ищем отличия, после прохождения уровня кружок превращается в медальку золотую с цифрой 1 видом спорта(типа пройдено).
1. персонаж играет в бейсбол (отбивает мяч)
2. персонаж хоккеист
3. персонаж теннисист
4. формула 1 персонаж едет на машине
5. персонаж в аммуниции регбиста
вариант 6: музыкальный, у нас комната где есть инструменты, барабан, басгитара, клавиши, просто гитара и микрофон для вокала, с каждым пройденным уровнем появляется персонаж у инструмента - цель пройти все 5 уровней и собрать музыкальную группу.
1. ищем отличия у барабанщика
2. ищем отличия у персонажа играющего на бас гитаре
3. ищем отличия у гитариста
4. ищем отличия у клавишника
5. ищем отличия у вокалистки
Заявки фрилансеров
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