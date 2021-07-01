Классическая анимация 30 сек

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт9 заявок506 просмотров

Нужно отрисовать ролик на 30 сек по такому референсу:

https://youtu.be/8TLzRl2moHo

4 года назад
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