Требуется разработать простую анимацию с использованием canvas js. Анимация должна быть зацикленной, перемещаясь от одной точки до другой. Опыт в создании анимаций необходим. Прикреплен скриншот с примером.
Классическая анимация 30 сек
Нужно отрисовать ролик на 30 сек по такому референсу:
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