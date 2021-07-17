Анимационный клип (не сложный!) на музыкальную композицию.

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Завершен2 заявки793 просмотра

Добрый день, уважаемые аниматоры!

Я ищу на разовый заказ для своих 2х музыкальных проектов 2D аниматора в Spine.

В будущем возможны еще заказы, тк много записей, есть уже три клипа, и если цена/качество/скорость будет удачной, то возможно сотрудничество на постоянной основе.

Есть небольшой опыт в Spine, тк сама училась немного в школе 2D (сделала несколько анимаций), поэтому смогу объяснить задачу.

Я заказчик не капризный, знаю чего хочу, плачу аккуратно, проблем у нас не возникнет, гарантирую (если вы со своей стороны также ответственны).

Что мне нужно:

Создать анимационное видео.

Уровень сложности - минимальный/средний (на мой взгляд) примерный референс: https://www.youtube.com/watch?v=vOXZkm9p_zY - волосы на ветру развивают, звезды мигают, чуть дрожат, может еще какие то несложные элементы чтоб "оживить" картинку.

https://www.youtube.com/watch?v=o1Xsj9-3Pvo - тут именно то, как двигаются элементы - облачка, глаза "хлопают", планеты улетают и т.п.. (сюжета не будет).

Что анимировать: есть картинки на платном стоке (буду покупать) их нужно будет подготовить для анимации.

Либо другой вариант (может надо заказывать дизайнеру, чтобы готовил на базе этих картинок под анимацию), хотелось бы с вашей стороны предложений и тогда ТЗ для дизайнера, или вы сами это сделаете и это войдет в стоимость проекта.

Картинки на базе которых надо будет делать работу (это конкретно эти картинки, их будет больше, тщательно выбирать буду чуть позже):

https://www.shutterstock.com/ru/image-illustration/3d-illustration-little-prince-his-rose-1055332334

https://www.shutterstock.com/ru/image-illustration/little-boy-prince-rose-flower-on-1869540214

https://www.shutterstock.com/ru/image-illustration/little-boy-young-man-prince-standing-1438017671

https://www.shutterstock.com/ru/image-illustration/original-oil-painting-little-prince-fox-1193321629

https://www.shutterstock.com/ru/image-illustration/original-oil-painting-little-prince-background-1866441289

https://www.shutterstock.com/ru/image-vector/little-prince-looking-stars-447887368

и так далее

Повторюсь, сюжета нет, поэтому речь скорее о анимации элементов с целью сделать красивый и милый клип.

4 года назад
delfina_dalek
Светлана 
43 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

byssiko
Андрей 
47 лет
4 года в сервисе
Был
16 дней назад
4 года назад
$276
21 день
Escrow
Исполнитель работает качественно, оперативно, предлагает варианты. Рекомендую к сотрудничеству!
Заказчик знает что хочет и готов конструктивно обсуждать проект. респект.

Заявки фрилансеров

byssiko
Андрей 
47 лет
4 года в сервисе
Был
16 дней назад
4 года назад
Сергей
 
42 года
8 лет в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
4 года назад

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