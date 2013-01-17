Есть сайт на Joomla 1.5 Необходимо иногда делать правки: - Редактировать меню -Добавлять новые материалы - Редактировать изображения -Ну и еще что-нибудь по мелочам. Требуются знания ...
Системы управления (CMS)6 заявок
Закрыт
12 лет назад
Есть сайт на Joomla 1.5 Необходимо иногда делать правки: - Редактировать меню -Добавлять новые материалы - Редактировать изображения -Ну и еще что-нибудь по мелочам. Требуются знания ...
Необходимо встроить одну страницу в другую через iFrame и немного уменьшить ее масштаб. Все уже готово, просто нужно поправить чтобы во всех браузерах отображалось одинаково ровно. Тем, кто разбирается в web-программировании работы на ...
Требуются тизеры 200х200. Статика и анимация. Мне не нужны шедевры по 5-10 баксов! Вот примерные образцы http://screenshotuploader.com/s/01/l5-yhdjmh Так же желательно составление текстов. Предлагаю работать по такое схеме: рисуете штук 5 тизеров, ...