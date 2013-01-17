Bablorub

Максим Bablorub

 
33 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Подправить iframe

    Необходимо встроить одну страницу в другую через iFrame и немного уменьшить ее масштаб. Все уже готово, просто нужно поправить чтобы во всех браузерах отображалось одинаково ровно. Тем, кто разбирается в web-программировании работы на ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Требуются тизеры

    Требуются тизеры 200х200. Статика и анимация. Мне не нужны шедевры по 5-10 баксов! Вот примерные образцы http://screenshotuploader.com/s/01/l5-yhdjmh Так же желательно составление текстов. Предлагаю работать по такое схеме: рисуете штук 5 тизеров, ...

    Баннеры6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

firespoil
Виталий 
32 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
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все хорошо
Качественно выполненная работа, без задержек и лишних вопросов. Рекомендую к сотрудничеству.
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