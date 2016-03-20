Bahramzade

Здравствуйте , занимаюсь улучшением своего игрового скрипта. Попытался создать,переход по ссылкам без перезагрузки реализовал код такой. Но к сожелению данный метод в опереденной части грузит всю страницу А мне нужно определенная часть страницы что бы перезагружалась а не ...