Bahramzade

Расул Bahramzade

 
29 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

skype: rasul.bahramzade

email: [email protected]

  • PHP 5.2 up> 5.3

    $10

    Нуждаюсь в помощи для обновления скрипта с версий php 5.2 до 5.3 Примерно знаю что там изменились данные конфигураций : http://www.php.su/php/?migration53 Нужная помощь спецалиста.

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Переход по ссылкам без перезагрузки

    $10

    Здравствуйте , занимаюсь улучшением своего игрового скрипта. Попытался создать,переход по ссылкам без перезагрузки реализовал код такой. Но к сожелению данный метод в опереденной части грузит всю страницу А мне нужно определенная часть страницы что бы перезагружалась а не ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Подргузка страницы Ajax

    Здравствуйте , нужен скрипт (пример)  Подругзки страницы через ajax Скажем примерная страница : Главная - О нас - Контакты  Что бы когда нажимал на какой то из ссылок страница не перезагружалась.

    Ajax
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Магазин : Корзина (DataLife Engine)

    $15

    Нужно разработать модуль под dle. Корзина : Например товар - Зажигалка 1 коп , нажимаешь (приобрести,купить,заказать) Открывается модульное окно выводишь Контакты свои личная информация для связи , потом на корзине выходит ваш заказ со статусом (ожидание,отказано,свяжуться с ...

    DLE
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка из готово примера (на фото)

    $10

    Здравствуйте нужна верстка шаблона с фото на html, Требований : 1) Boostrap 4.0 alpha 2 (желательно) или же 3.3.6 , что бы поддерживал весь его функционал . 2) Fontawesome 4.5.0 3) Чистый валидный код :) Число страниц : 1 ...

    HTMLВерстка шаблона
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад