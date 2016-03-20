Нуждаюсь в помощи для обновления скрипта с версий php 5.2 до 5.3 Примерно знаю что там изменились данные конфигураций : http://www.php.su/php/?migration53 Нужная помощь спецалиста.
skype: rasul.bahramzade
email: [email protected]
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