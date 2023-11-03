Baltasaruss

Требуется интеграция платежных систем Stripe и PayPal в веб-приложение на Java с использованием JSP. Необходимо реализовать подключение по API для обеспечения функциональности онлайн-платежей.
- $50Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
- $100
Требуется разработка C# коннектора для обеспечения взаимодействия между Ninjatrader и Finam. Коннектор должен обеспечить стабильную работу и интеграцию с API Finam, позволяя пользователям эффективно использовать обе платформы.Прикладное ПО2 заявкиЗакрытгод назад
- $20
Необходимо создать телеграм бота, который будет взаимодействовать с ChatGPT через API. Бот должен поддерживать триал-период, интеграцию с платежной системой и иметь возможность сохранять переписку. Учитывайте требования к скорости ответа и возможность генерации голосовых сообщений.Веб-программирование5 заявокЗакрытгод назад
Требуется Java разработчик для внесения правок в веб-приложение, основанное на JSP с элементами JavaScript. Задача включает исправления кода и улучшение функционала. Опыт в веб-программировании обязателен.Веб-программирование4 заявкиЗакрытгод назад
Требуется внести доработки на сайте, написанном на JavaScript. Основная задача - изменение плеера с возможностью выбора качества изображения. Обсуждение дополнительных требований с исполнителем.Веб-программирование5 заявокЗакрытгод назад
Необходимо внести доработки в существующий сайт на Java. Основная задача - изменить плеер, добавив возможность выбора качества изображения. Другие изменения будут обсуждены с исполнителем.Веб-программирование1 заявкаЗакрытгод назад
Необходимо исправить ошибки в Opencart 1.5, связанные с работой крон-задач. Крон периодически отключается, требуется его стабильная работа. Также требуется починить автоматическую синхронизацию с Юлой и Авито, так как ручной режим функционирует корректно.Веб-программирование2 заявкиЗакрытгод назад
- $50
Необходимо доработать существующий код торговой стратегии для Ninja Trader на C#. Задача заключается в изменении логики входа в позицию. Исходные файлы будут предоставлены для работы.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт2 года назад