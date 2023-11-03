Baltasaruss

Необходимо создать телеграм бота, который будет взаимодействовать с ChatGPT через API. Бот должен поддерживать триал-период, интеграцию с платежной системой и иметь возможность сохранять переписку. Учитывайте требования к скорости ответа и возможность генерации голосовых сообщений.