Barykolle

Александр Barykolle

 
50 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
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  • Движок для маркетплейса

    Кто знает на каком движке работает маркетплейс [url=http://prom.ua/]prom.ua[/url]. Хочу купить такой движок и взять человека на постоянное техническое обслуживание. Знаю только, что маркетплейсы такого типа работают по странам бывшего СССР: Россия, Беларусь, Молдова. Казахстан: [url=https://tiu.ru/]https://tiu.ru/[/url] [url=https://satu.kz/]https://satu.kz/[/url] [url=https://prom.md/]https://prom.md/[/url] [url=https://deal.by/]https://deal.by/[/url] Не смог найти в ...

    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Убрать вирус с сайта, перенос контента на новый движок

    Нужно перенести весь контент сайта с движка Друпал на современный Вордпресс с учетом сохранения урлов, перелинковок фото и т.д. Сейчас там поселился вирус и его нужно убрать немедленно. Долго грузится, но через 30-40 секунд что-то ...

    WordPress
    Тестирование сайтов6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Туристический портал

    Нужен готовый работающий или не работающий туристический портал, тур сайт, которыми пользуются тур -агенства в розничной сети. Это могут быть порталы похожие на: www.turne.com.ua www.otpusk.com www.i-travel.ru тел.: +380 93 7571654, Леша тел.: +380 50 3118083, Саша; [email protected]

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад