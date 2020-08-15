Нужно перенести весь контент сайта с движка Друпал на современный Вордпресс с учетом сохранения урлов, перелинковок фото и т.д. Сейчас там поселился вирус и его нужно убрать немедленно. Долго грузится, но через 30-40 секунд что-то ...