Кто знает на каком движке работает маркетплейс [url=http://prom.ua/]prom.ua[/url]. Хочу купить такой движок и взять человека на постоянное техническое обслуживание. Знаю только, что маркетплейсы такого типа работают по странам бывшего СССР: Россия, Беларусь, Молдова. Казахстан: [url=https://tiu.ru/]https://tiu.ru/[/url] [url=https://satu.kz/]https://satu.kz/[/url] [url=https://prom.md/]https://prom.md/[/url] [url=https://deal.by/]https://deal.by/[/url] Не смог найти в ...
- Интернет-магазины5 заявокЗакрыт3 года назад
Установка современного движка-магазина OpenCart на хостинг с дальнейшим обслуживанием в части добавления существующих плагинов и программирования необходимых узкозаточенных модулей.Интернет-магазины8 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно перенести весь контент сайта с движка Друпал на современный Вордпресс с учетом сохранения урлов, перелинковок фото и т.д. Сейчас там поселился вирус и его нужно убрать немедленно. Долго грузится, но через 30-40 секунд что-то ...Тестирование сайтов6 заявокЗакрыт3 года назад
Нужен готовый работающий или не работающий туристический портал, тур сайт, которыми пользуются тур -агенства в розничной сети. Это могут быть порталы похожие на: www.turne.com.ua www.otpusk.com www.i-travel.ru тел.: +380 93 7571654, Леша тел.: +380 50 3118083, Саша; [email protected]Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт13 лет назад