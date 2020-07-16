Убрать вирус с сайта, перенос контента на новый движок

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Закрыт6 заявок411 просмотров

Нужно перенести весь контент сайта с движка Друпал на современный Вордпресс с учетом сохранения урлов, перелинковок фото и т.д.

Сейчас там поселился вирус и его нужно убрать немедленно. Долго грузится, но через 30-40 секунд что-то загружается или сам сайт или что-то другое.

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