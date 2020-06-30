Провести тестирование сайта

Нужно протестировать работу сайта, найти баги, описать каждый из них, сверить сайт с макетам фигмы, провести аудит и дать рекомендации по улучшению сайта. итог тестирования - документ с подробным описанием проблемных моментов сайта, и рекомендациями.

пишите в личку с вашими предложениями по цене и сроку. сайт написан на PHP с админкой на Wordpress, количество страниц сайта 29 + внутренние однотипные (новости, блог)