Добрый день. Есть список сайтов на которых были/есть вирусы. Ниже список от хостера со списком вирусов, мы их вручную поудаляли, но видимо от наличия уязвимости в скриптах, файлах в Битриксе, они появляются снова. ...
Отчистить сайт от вирусов и вернуть функциональность
Сайт был заражен вирусами. Удали некоторые новые файлы на момент заражения. Нужно проверить, все ли лишние файлы удалены. Есть ли изменения в существующих. Поправить переходы между страницами.
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