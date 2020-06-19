Отчистить сайт от вирусов и вернуть функциональность

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт10 заявок619 просмотров

Сайт был заражен вирусами. Удали некоторые новые файлы на момент заражения. Нужно проверить, все ли лишние файлы удалены. Есть ли изменения в существующих. Поправить переходы между страницами.

5 лет назад
val_site
Валерий 
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Заявки фрилансеров

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