Тестирование он-лайн ресурса.

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Закрыт32 заявки921 просмотр

Добрый день!

Необходимо протестировать полный функционал ресурса carmont.ru, со стороны покупателя и со стороны компании.

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dmprh
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Заявки фрилансеров

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