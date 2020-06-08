Удаление вирусов и устранение уязвимостей на сайте (Битрикс)

Добрый день.

Есть список сайтов на которых были/есть вирусы.

Ниже список от хостера со списком вирусов, мы их вручную поудаляли, но видимо от наличия уязвимости в скриптах, файлах в Битриксе, они появляются снова.

Необходимо найти и устранить уязвимости, вредоносные файлы, скрипты, код и др.