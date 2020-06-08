Нужно сделать зашиту сайта,самописанный сайт bit.ly/3czQ21O 1. Удалить вирусы и шелы. 2. Решить проблему с рассылкой спама. 3. Обновить вашу CMS, и скрипты. Закрою дыры. 4. Установить системы защиты от взлома. ...
Удаление вирусов и устранение уязвимостей на сайте (Битрикс)
Добрый день.
Есть список сайтов на которых были/есть вирусы.
Ниже список от хостера со списком вирусов, мы их вручную поудаляли, но видимо от наличия уязвимости в скриптах, файлах в Битриксе, они появляются снова.
Необходимо найти и устранить уязвимости, вредоносные файлы, скрипты, код и др.
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