Увеличить скорость загрузки сайта

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Закрыт7 заявок730 просмотров

Необходимо увеличить скорость загрузки сайта Parliament.group

Сейчас на мобильном скорость менее 20.

Напишите в предложении вашу цену и до скольки реально увеличить скорость на мобильных и пк отдельно

5 лет назад
PUTOSIK
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Заявки фрилансеров

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