Увеличить скорость загрузки сайта

Нужно восстановить корректную работу сайта. Сайт не работает, служба хостинга сообщила, что https://mcc-transport.pl/ его взломали - требуется очистка. "Если не удалить вирусные файлы то повторный взлом это только дело времени." Сколько будет стоить возобновить ...