Тест сайта на юзабилити.

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Закрыт22 заявки1383 просмотра

Провести тестирование сайта на юзабилити. Подробное описание во вложении.

5 лет назад
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Заявки фрилансеров

Владислав
 
31 год
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5 лет назад
5 лет назад
Роман
 
34 года
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Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
24 года
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Ярослав
 
22 года
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2 года назад
13 отзывов
5 лет назад
Артур
 
36 лет
7 лет в сервисе
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5 лет назад
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Юлия
 
25 лет
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Ольга
 
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5 лет назад
Роман
 
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6 лет в сервисе
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2 отзыва
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Дарья
 
25 лет
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5 лет назад
Алексей
 
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5 лет назад
5 лет назад
Алексей
 
27 лет
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5 лет назад
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Анастасия
 
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5 лет назад
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Александр
 
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3 года назад
30 отзывов
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год назад
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Екатерина
 
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Вероника
 
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Алин
 
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Жанна
 
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Сергей
 
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Сергей
 
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Владимир
 
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5 лет назад

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