Оптимизировать скорость загрузки сайта на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт9 заявок481 просмотр

Требуется повысить скорость загрузки сайта на Битрикс.

А также хотелось бы получить рекомендации по дальнейшей работе и оптимизации скорости сайта.

5 лет назад
Koliibri
Алеся 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Никита
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Ярослав
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 отзывов
5 лет назад
Сергей
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Иван
 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Евгений
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
148 отзывов
5 лет назад
Роман
 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
54 отзыва
5 лет назад
Алексей
 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
187 отзывов(-1)
5 лет назад
Борис
 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад