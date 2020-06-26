Удалить вредоносное ПО на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен4 заявки313 просмотров

Есть сайт https://arutas.kz.  Google реклама не пропускает модерацию по причине того что есть вредоносное ПО на сайте. Надо решить проблему.

https://support.google.com/adspolicy/answer/6020954?hl=ru#311

5 лет назад
elgembaev
Даурен 
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$30
7 дней
Проблема была решена. Приятный в общении. Всё отлично.
Спасибо за интересный проект! Был рад помочь!

Заявки фрилансеров

Борис
 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
19 отзывов
5 лет назад
Дмитрий
 
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
39 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Тестирование сайтов
Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
ТОП-10
Тестирование сайтов
Алексей
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад