Просмотреть вебвизор на сайте за три дня

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  1. Биржа фриланса
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Закрыт14 заявок803 просмотра

Просмотреть вебвзор на сайте за три дня и подготовить отчет, с анализом, почему люди уходят с сайта и выявить слабые стороны в юзабилити.

5 лет назад
Sekoko
Глеб 
34 года
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Заявки фрилансеров

Альберт
 
33 года
5 лет в сервисе
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5 лет назад
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Дмитрий
 
27 лет
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Олег
 
40 лет
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Сергей
 
22 года
5 лет в сервисе
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Владислав
 
31 год
5 лет в сервисе
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Илья
 
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Евгений
 
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Никита
 
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Светлана
 
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