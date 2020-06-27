Тестирование проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт5 заявок850 просмотров

Необходимы копирайтеры, рерайтеры, блогеры для тестирования социальной сети на блокчейне. Ссылка для ознакомления

5 лет назад
marat128
Амир 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
31 год
7 лет в сервисе
Был
год назад
6 отзывов
5 лет назад
Никита
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Ярослав
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 отзывов
5 лет назад
Анна
 
35 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Артемий
 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
109 отзывов(-1)
5 лет назад