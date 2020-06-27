Добрый день. Есть список сайтов на которых были/есть вирусы. Ниже список от хостера со списком вирусов, мы их вручную поудаляли, но видимо от наличия уязвимости в скриптах, файлах в Битриксе, они появляются снова. ...
Тестирование проекта
Необходимы копирайтеры, рерайтеры, блогеры для тестирования социальной сети на блокчейне. Ссылка для ознакомления
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