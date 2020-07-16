Дополнительно протестировать систему анализа профилей в соц.сетях

$115
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен2 заявки59 просмотров

Необходимо качественно протестировать систему анализа профилей VKontakte (на основе нейросетевого анализа их фотографий, не защищенных настройками приватности), выявить наиболее слабые стороны, составить рекомендации по результатам теста.

Само тестирование должно отнять не более 2х дней.

Только опытным исполнителям, хорошо знающим специфику работы с VKontakte, а также имеющим опыт в аналитике подобного рода.

5 лет назад
ramtech
44 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Gudvin72
Сергей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$115
2 дня
Escrow
Всё ок, рекомендую. Проведено тщательное, вдумчивое тестирование со знанием дела. Спасибо.
Отличный заказчик, с понимаем того, что хочет на выходе. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Gudvin72
Сергей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Костя
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва(-2)
5 лет назад