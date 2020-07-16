Дополнительно протестировать систему анализа профилей в соц.сетях

Необходимо качественно протестировать систему анализа профилей VKontakte (на основе нейросетевого анализа их фотографий, не защищенных настройками приватности), выявить наиболее слабые стороны, составить рекомендации по результатам теста.

Само тестирование должно отнять не более 2х дней.

Только опытным исполнителям, хорошо знающим специфику работы с VKontakte, а также имеющим опыт в аналитике подобного рода.