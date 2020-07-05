Разработка Чат бота

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт10 заявок525 просмотров

Требуется сделать чат бота для канала поддержки сайта бесплатные игровые автоматы без регистрации и смс профи его выделяют как лучший из доступных для игры в свободном доступе. Так же в канале должны рассылаться новости сайта.

5 лет назад
AnKor92
Антон 
33 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Валентина
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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Михаил
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
40 лет
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Был
2 дня назад
1 отзыв
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Павел
 
27 лет
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5 лет назад
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Дмитрий
 
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3 года назад
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Евгений
 
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Богдан
 
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Никита
 
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Ярослав
 
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Лана
 
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5 лет назад
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