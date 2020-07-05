Есть сайт Сайт Дев версия перед продакшне необходима тестировать функциональность. Срочно нужны прямо сейчас. Оставьте ТГ, чтобы ускорить коммуникацию.
Разработка Чат бота
Требуется сделать чат бота для канала поддержки сайта бесплатные игровые автоматы без регистрации и смс профи его выделяют как лучший из доступных для игры в свободном доступе. Так же в канале должны рассылаться новости сайта.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Тестирование сайтов47 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно протестировать работу сайта, найти баги, описать каждый из них, сверить сайт с макетам фигмы, провести аудит и дать рекомендации по улучшению сайта. итог тестирования - документ с подробным описанием проблемных моментов сайта, и рекомендациями. ...Тестирование сайтов23 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно качественно пролечить сайт на Wordpress от вирусов, постоянно происходят взломы (сайт-визитка). Ждем ваши предложения по срокам и стоимости.Тестирование сайтов8 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть ТЗ в виде макетов https://drive.google.com/drive/folders/1sBQ_Dz4ZGvOYJPDAHnMl3VTGehADr4mK?usp=sharing Есть разработанный сайт на Вордпрессе по этим макетам http://danceclubb.beget.tech/ Нужно: 1. Проверить соответствие макетам. 2. Проверить соответствие брендбуку. 3. В ...Тестирование сайтов8 заявокЗакрыт5 лет назад
- $15
Просмотреть вебвзор на сайте за три дня и подготовить отчет, с анализом, почему люди уходят с сайта и выявить слабые стороны в юзабилити.Тестирование сайтов14 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимы копирайтеры, рерайтеры, блогеры для тестирования социальной сети на блокчейне. Ссылка для ознакомленияТестирование сайтов5 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется повысить скорость загрузки сайта на Битрикс. А также хотелось бы получить рекомендации по дальнейшей работе и оптимизации скорости сайта.Тестирование сайтов9 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть сайт https://arutas.kz. Google реклама не пропускает модерацию по причине того что есть вредоносное ПО на сайте. Надо решить проблему. https://support.google.com/adspolicy/answer/6020954?hl=ru#311Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Сайт был заражен вирусами. Удали некоторые новые файлы на момент заражения. Нужно проверить, все ли лишние файлы удалены. Есть ли изменения в существующих. Поправить переходы между страницами.Тестирование сайтов10 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Необходимо протестировать полный функционал ресурса carmont.ru, со стороны покупателя и со стороны компании. Описать все ошибки и не удобные места.Тестирование сайтов32 заявкиЗакрыт5 лет назад