Нужен тестировщик сайта

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Закрыт47 заявок1880 просмотров

Есть сайт Сайт Дев версия перед продакшне необходима тестировать функциональность.

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4 года назад
grechca
49 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Надежда
 
39 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Игорь
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Игорь
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
Тимур
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дарья
 
22 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Дмитро
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Анастасия
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Владимир
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Андрей
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Герман
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
4 года назад
Надежда
 
61 год
9 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
4 года назад
Николай
 
32 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Андрей
 
21 год
4 года в сервисе
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4 года назад
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Сабура
 
38 лет
4 года в сервисе
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Юрий
 
24 года
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4 года назад
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Даниил
 
22 года
4 года в сервисе
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4 года назад
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Анжелика
 
21 год
4 года в сервисе
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4 года назад
4 года назад
Александр
 
33 года
6 лет в сервисе
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8 месяцев назад
1 отзыв
4 года назад
Виктория
 
27 лет
4 года в сервисе
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4 года назад
4 года назад
Николай
 
53 года
12 лет в сервисе
Был
5 дней назад
11 отзывов(-2)
4 года назад
Алекс
 
30 лет
4 года в сервисе
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4 года назад
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Марина
 
30 лет
6 лет в сервисе
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4 года назад
4 года назад
Влас
 
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5 лет назад
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Ева
 
25 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Карина
 
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5 лет в сервисе
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Дмитрий
 
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5 лет в сервисе
Был
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Олег
 
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5 лет в сервисе
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Влад
 
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Рина
 
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Была
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Николай
 
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8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дарья
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Камила
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Сергей
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Ольга
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
31 год
7 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
1 отзыв
5 лет назад
Азиз
 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Марина
 
34 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Владислав
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
24 года
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Мунирджон
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Даниил
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Анатолий
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
5 лет назад