Есть сайт Сайт Дев версия перед продакшне необходима тестировать функциональность. Срочно нужны прямо сейчас. Оставьте ТГ, чтобы ускорить коммуникацию.
Оптимизация интерфейса сайта
Требуется опытный HTML разработчик для кардинальной переработки интерфейса и структуры сайта для улучшения юзабилити сайта, что бы каждый игрок спокойно играл на сайте джойказино на реальные деньги пользуясь простым и интуитивно понятным интерфейсом.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Тестирование сайтов47 заявокЗакрыт4 года назад
- $70
Необходимо качественно протестировать систему анализа профилей VKontakte (на основе нейросетевого анализа их фотографий, не защищенных настройками приватности), выявить наиболее слабые стороны, составить рекомендации по результатам теста. Само тестирование должно отнять 2-3 дня. ...Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требуется сделать чат бота для канала поддержки сайта бесплатные игровые автоматы без регистрации и смс профи его выделяют как лучший из доступных для игры в свободном доступе. Так же в канале должны рассылаться новости сайта.Тестирование сайтов10 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно протестировать работу сайта, найти баги, описать каждый из них, сверить сайт с макетам фигмы, провести аудит и дать рекомендации по улучшению сайта. итог тестирования - документ с подробным описанием проблемных моментов сайта, и рекомендациями. ...Тестирование сайтов23 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно качественно пролечить сайт на Wordpress от вирусов, постоянно происходят взломы (сайт-визитка). Ждем ваши предложения по срокам и стоимости.Тестирование сайтов8 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть ТЗ в виде макетов https://drive.google.com/drive/folders/1sBQ_Dz4ZGvOYJPDAHnMl3VTGehADr4mK?usp=sharing Есть разработанный сайт на Вордпрессе по этим макетам http://danceclubb.beget.tech/ Нужно: 1. Проверить соответствие макетам. 2. Проверить соответствие брендбуку. 3. В ...Тестирование сайтов8 заявокЗакрыт5 лет назад
- $15
Просмотреть вебвзор на сайте за три дня и подготовить отчет, с анализом, почему люди уходят с сайта и выявить слабые стороны в юзабилити.Тестирование сайтов14 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимы копирайтеры, рерайтеры, блогеры для тестирования социальной сети на блокчейне. Ссылка для ознакомленияТестирование сайтов5 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется повысить скорость загрузки сайта на Битрикс. А также хотелось бы получить рекомендации по дальнейшей работе и оптимизации скорости сайта.Тестирование сайтов9 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть сайт https://arutas.kz. Google реклама не пропускает модерацию по причине того что есть вредоносное ПО на сайте. Надо решить проблему. https://support.google.com/adspolicy/answer/6020954?hl=ru#311Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад