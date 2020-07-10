Оптимизация интерфейса сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт5 заявок617 просмотров

Требуется опытный HTML разработчик для кардинальной переработки интерфейса и структуры сайта для улучшения юзабилити сайта, что бы каждый игрок спокойно играл на сайте джойказино на реальные деньги пользуясь простым и интуитивно понятным интерфейсом.

HTML
5 лет назад
frolvik
Виктор 
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Заявки фрилансеров

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