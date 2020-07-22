Протестировать систему анализа профилей в соц.сетях

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен13 заявок866 просмотров

Необходимо качественно протестировать систему анализа профилей VKontakte (на основе нейросетевого анализа их фотографий, не защищенных настройками приватности), выявить наиболее слабые стороны, составить рекомендации по результатам теста.

Само тестирование должно отнять 2-3 дня.

Только опытным исполнителям, хорошо знающим специфику работы с VKontakte, а также имеющим опыт в аналитике подобного рода.

5 лет назад
ramtech
44 года
5 лет в сервисе
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2 года назад

Выбранный исполнитель

betatester
Евгений 
31 год
7 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$15
2 дня
Всё выполнено ответственно и в срок.
Интересный проект, понятная постановка задачи, оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству

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