Протестировать систему анализа профилей в соц.сетях

Необходимо качественно протестировать систему анализа профилей VKontakte (на основе нейросетевого анализа их фотографий, не защищенных настройками приватности), выявить наиболее слабые стороны, составить рекомендации по результатам теста.

Само тестирование должно отнять 2-3 дня.

Только опытным исполнителям, хорошо знающим специфику работы с VKontakte, а также имеющим опыт в аналитике подобного рода.