Исправить ошибки сайта

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Закрыт8 заявок655 просмотров

Сайт на Вордпрес. Потрібно довести сайт до УМА. Розглядаю різні варіанти.

WordPress
5 лет назад
guest_1594843439088
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3 года назад

Заявки фрилансеров

Валерий
 
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Был
7 дней назад
169 отзывов
5 лет назад
Валентина
 
30 лет
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5 лет назад
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Сергей
 
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5 лет назад
Евгений
 
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Дмитрий
 
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Олег
 
40 лет
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5 лет назад
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Виктор
 
39 лет
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Евгений
 
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5 лет в сервисе
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