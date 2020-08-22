Здравствуйте, есть логотип на сайте tobeshop.ru 1. Хочу его отрисовать в том же виде, но чтобы он стал авторский. То есть, чтобы эту лошадку отрисовали руками 2. Для новогодних праздников хочу добавить на задний фон лошадке елку ...