Здравствуйте, есть логотип на сайте tobeshop.ru 1. Хочу его отрисовать в том же виде, но чтобы он стал авторский. То есть, чтобы эту лошадку отрисовали руками 2. Для новогодних праздников хочу добавить на задний фон лошадке елку ...
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен2 года назад
1. Составление семантики на категории/подкатегории сайта 2. Определение страниц для продвижения и подготовка задания для копирайтера 3. ТЗ по технической оптимизации сайта 4. Закупка ссылок 5. Анализ конкурентов 6. итд.. Ищу специалиста на 3-6 месяцев сотрудничества для работы с новым сайтом. ...Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт3 года назад
CMS - opencart 3.0 Проблема 1. Модуль по оплате подвешен через js. Перед переходом на страницу оплаты необходимо согласиться с политиками (требование банка). На этапе согласия скрипт не переводит сразу на оплату, а сбрасывает страницу. Через ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Настроить отображение на сайте видов доставки в форме блоков (блок - доставка курьером, блок - доставка до ПВЗ), выровнять по сетке. при выборе доставка до ПВЗ отображать карту и пункты самовывоза. Маршрут к пункту самовывоза ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен3 года назад
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Нарушен алгоритм работы модуля оплаты от банка, просьба настроить,=Системное администрирование1 исполнительЗавершен3 года назад
- $1500
Функциональность сайта по странично: Главнаястраница: Шапка: -Логотип -Выбор валюты. -Выбор языка -Навигация аккаунта -Меню категорий -Поиск (Алгоритм CMS) -Корзина -Закладки -Сравнение Контент -Большой слайдер -Плитка категорий -Рекомендуемые -Акционные товары -Самые продаваемые -Табы категорий -Баннер ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен3 года назад
- $1500
Функциональность сайта по странично: Главнаястраница: Шапка: -Логотип -Выбор валюты. -Выбор языка -Навигация аккаунта -Меню категорий -Поиск (Алгоритм CMS) -Корзина -Закладки -Сравнение Контент -Большой слайдер -Плитка категорий -Рекомендуемые -Акционные товары -Самые продаваемые -Табы категорий -Баннер ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт3 года назад