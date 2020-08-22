Belskikh

Анатолий Бельских Belskikh

 
37 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$99
выплачено фрилансерам
80%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Логотип на основе драфта + тематический логотип

    Здравствуйте, есть логотип на сайте tobeshop.ru 1. Хочу его отрисовать в том же виде, но чтобы он стал авторский. То есть, чтобы эту лошадку отрисовали руками 2. Для новогодних праздников хочу добавить на задний фон лошадке елку ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • SEO-оптимизация и продвижение сайта

    1. Составление семантики на категории/подкатегории сайта 2. Определение страниц для продвижения и подготовка задания для копирайтера 3. ТЗ по технической оптимизации сайта 4. Закупка ссылок 5. Анализ конкурентов 6. итд.. Ищу специалиста на 3-6 месяцев сотрудничества для работы с новым сайтом. ...

    Поисковые системы (SEO)18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • 1 - Javascript; 2 - отображение видов доставки в модуле.

    CMS - opencart 3.0 Проблема 1. Модуль по оплате подвешен через js. Перед переходом на страницу оплаты необходимо согласиться с политиками (требование банка). На этапе согласия скрипт не переводит сразу на оплату, а сбрасывает страницу. Через ...

    JavascriptOpenCart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Настройка кода для модуля доставки DPD в интернет-магазин

    Настроить отображение на сайте видов доставки в форме блоков (блок - доставка курьером, блок - доставка до ПВЗ), выровнять по сетке. при выборе доставка до ПВЗ отображать карту и пункты самовывоза. Маршрут к пункту самовывоза ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Интернет-магазин tobeshop.ru

    $1500

    Функциональность сайта по странично:                Главнаястраница:                               Шапка:                                             -Логотип                                             -Выбор валюты.                                             -Выбор языка                                             -Навигация аккаунта                                             -Меню категорий                                             -Поиск (Алгоритм CMS)                                             -Корзина                                             -Закладки                                             -Сравнение                               Контент                                             -Большой слайдер                                             -Плитка категорий                                             -Рекомендуемые                                             -Акционные товары                                             -Самые продаваемые                                             -Табы категорий                                             -Баннер ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Создать функциональный сайт-магазин tobeshop.ru

    $1500

    Функциональность сайта по странично:                Главнаястраница:                               Шапка:                                             -Логотип                                             -Выбор валюты.                                             -Выбор языка                                             -Навигация аккаунта                                             -Меню категорий                                             -Поиск (Алгоритм CMS)                                             -Корзина                                             -Закладки                                             -Сравнение                               Контент                                             -Большой слайдер                                             -Плитка категорий                                             -Рекомендуемые                                             -Акционные товары                                             -Самые продаваемые                                             -Табы категорий                                             -Баннер ...

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    3 года назад
Отзывы фрилансеров
herowarmup
25 летРоссия
2 года в сервисе
Был
20 часов назад
$14
10 баллов
2 года назад
Логотип на основе драфта + тематический логотип
Весьма приятный заказчик!) Никаких проблем, четко знает, что хочет получить.
1. Адекватная оценка времени (на основе потраченного времени) 2. Хорошая коммуникация 3. Точно в срок 4. Всегда на связи Буду обращаться по мере возникновения творческих задач) Спасибо большое!
Ответный отзыв
userlond
Илья 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
1 - Javascript; 2 - отображение видов доставки в модуле.
Подробное ТЗ, легкое обсуждение, быстрая оплата. Также буду рад продолжению сотрудничества!
Очень быстрое выполнение, точно в срок. Все прозрачно и понятно, работает профессионально. Продолжаем сотрудничество
Ответный отзыв
playsetler
Роман 
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
47 отзывов(-2)
$55
10 баллов
3 года назад
Настройка кода для модуля доставки DPD в интернет-магазин
Хороший заказчик, отличная коммуникация, оплата без задержек
Сделал быстро и в полном объеме, как и договорились
Ответный отзыв
playsetler
Роман 
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
47 отзывов(-2)
$10
10 баллов
3 года назад
Настроить модуль оплаты
Понятная постановка задачи, быстрая оплата. Хороший заказчик, настроенный на долговременное сотрудничество. Рекомендую
Выполнил работу вдумчиво и качественно. Разобрался в проблеме и быстро ее решил. Буду сотрудничать дальше. Спасибо!
Ответный отзыв
rastrell
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
день назад
$1500
10 баллов
3 года назад
Интернет-магазин tobeshop.ru
Спасибо за сотрудничество! Оперативные ответы на вопросы! Задание – детальное, общение – деловое, оплата – моментальная! Продолжаем сотрудничать! Рекомендую!
Все сделано качественно и в срок. Продолжаем сотрудничество по поддержке работы и также по улучшению функционала.
Ответный отзыв