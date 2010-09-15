Web Team Leader
The development team assembled in Kharkiv. It consists of 6 programmers, 3 designers.
Отзывы заказчиков
$800
10 баллов
13 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Веб-программирование
1 отзыв
от $700
от 20 дней
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HTML-верстка
нет отзывов
от $150
от 20 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $600
от 20 дней
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Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $110
от 20 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $400
от 20 дней
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Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $900
от 20 дней
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Тестирование сайтов
нет отзывов
от $1000
от 20 дней
нет рейтинга