Добрый день. Необходимо создать дизайн для веб-студии заграничной. Работа на долгий период.
- Дизайн сайтов34 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $180
На сервере стоит Magento v2. Есть CSV с списком товаров и всеми полями. Есть архив с картинками (у каждого товара есть SKU мы храним папку с картинки с названием SKU). У некоторых товаров есть разные ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо оптимизировать скорость загрузки сайта (startbioscience.com.br) сейчас страница грузится больше 10-15 секунт. Напишите сколько это примерно займет времени и денег.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $90
Есть простой проект который написан на Yii2. Он берет данные о заказах с платформы WIX и отображает это в виде списка заказов. С возможностью добавить комментарий к заказу, удалить его или отменить. Сейчас необходимо добавить ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт9 лет назад
- $90
Есть рабочий сайт для хранения файлов. В нем реализоваан весь минимальный функционал для хранения, удаления, скачки и тд. Сайт написан на Laravel. Для хранения файлов он использует Backblaze API. (Есть возможность переключить на DropBox, google ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт9 лет назад
- $60
На сервере стоит Magento v2. Есть CSV с списком товаров и всеми полями. Есть архив с картинками (у каждого товара есть SKU мы храним папку с картинки с названием SKU). У некоторых товаров есть разные ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно нарисовать дизайн сайта занимающиеся доставкой воды. ТЗ и приблизительный макет прилагаются.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад