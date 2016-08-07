Bogatko

Дмитрий Богатько Bogatko

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
выплачено фрилансерам
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  • Magento – импорт товаров и настройка темы

    $180

    На сервере стоит Magento v2. Есть CSV с списком товаров и всеми полями. Есть архив с картинками (у каждого товара есть SKU мы храним папку с картинки с названием SKU). У некоторых товаров есть разные ...

    Magento
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Yii2 + API

    $90

    Есть простой проект который написан на Yii2. Он берет данные о заказах с платформы WIX и отображает это в виде списка заказов. С возможностью добавить комментарий к заказу, удалить его или отменить. Сейчас необходимо добавить ...

    WixYii
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Laravel + API

    $90

    Есть рабочий сайт для хранения файлов. В нем реализоваан весь минимальный функционал для хранения, удаления, скачки и тд. Сайт написан на Laravel. Для хранения файлов он использует Backblaze API. (Есть возможность переключить на DropBox, google ...

    Laravel
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Magento – импорт товаров

    $60

    На сервере стоит Magento v2. Есть CSV с списком товаров и всеми полями. Есть архив с картинками (у каждого товара есть SKU мы храним папку с картинки с названием SKU). У некоторых товаров есть разные ...

    Magento
    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

webden41k
Денис 
33 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$70
10 баллов
9 лет назад
Дизайн сайта доставки воды
Хороший заказчик ! Понятное задание, правки по делу, оплата без проблем ! Рекомендую !
Очень понравилось работать с Денисом. Выполнил дизайн в срок. И вносил свои дельные предложения по улучшению. Рекомендую к работе.
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