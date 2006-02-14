Bukos

Владимир Bukos

 
51 годРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Перенести сайт Битрикс на другую версию платформы

    Существует работающий сайт на платформе Битрикс-стандарт 8 MySQL. Перенести его на платформу Битрикс-Бизнес 10 со всеми шаблонами и содержимым. Применение Site Update исключено. Обязательные требования: Оставаться в рамках технологии Битрикс. Корректно работать с шаблонами

    MySQL
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать отчет для УТ 8.2 по шаблону

    Необходимо написать отчет для конфигурации Управление торговлей 10.3 (неуправляемое приложение). Платформа исполнения: 1С 8.2 Использовать управление параметрами отчета по аналогии с другими отчетами. Шаблон печатной формы отчета - в файле. Предложить бюджет и сроки исполнения. Оплата: наличный, безналичный переводы, ...

    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Настроить приложение 1С для КПК. Научить работать.

    Создать или настроить мобильное приложение для КПК, используя "Расширение для мобильных компьютеров". Привязать к существующей информационной базе "Управление торговлей". Научить работать. Лицензионное "Расширение" - есть. КПК, к которому оно привязано - тоже. Необходимо очное обучение работе ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создать правила переноса документов в базах 1С 7.7

    $100

    Исходные условия: существует файл правил выгрузки данных из конфигурации «1С:Торговля и Склад 7.7» в конфигурацию «1С:Бухгалтерия 7.7», а также соответствующая обработка выгрузки данных. Задача: 1. Добавить в существующий файл правил правила для выгрузки документов: - ПоступлениеТМЦ - ПоступлениеТМЦИмпорт - ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн сайта на Битрикс. Айкидо и Катори.

    $250

    Задача: создать сайт для додзе (спортивного зала). Дисциплины: Айкидо и Катори Синто Рю (фехтование традиционным японским оружием) Приобретена CMS Битрикс-Стандарт. Приобретен шаблон сайта для Битрикс. Необходимо: 1. Изменить дизайн сайта (концепция более или менее понятна) 2. Помочь в грамотном структурировании и ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Изменение правил построения прайс-листа в УТ 8.0

    $100

    В стандартной конфигурации УТ 8.0 (желательно релиз 10.2.11.3) необходимо добавить параметры для построения прайс-листа: 1. На закладке "Основные параметры" формы настройки необходимо добавить переключатель: Рамка группы: "Для печати прайс-листа использоваь единицу..." ...

    Прикладное ПО10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Провести слияние нескольких баз 1С:Торговля и Склад 7.7

    $500

    Существует несколько баз 1С:Торговля и Склад 7.7, отражающих работу предприятия за некоторые периоды времени: 1. Январь - март 2. Март - июнь и т.д. Конфигурации отличаются (конфигурация дописывалась в течение года), однако кардинальных изменений на уровне хранения ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    18 лет назад

  • Формирование массива приходных накладных в стандартной 1С:Бухгалтерии 7.7

    В стандартной базе 1С:Бухгалтерия 7.7 существует массив непроведенных документов "Расходная накладная\", "Поступление товаров" за определенный период, перенесенных из другой базы. Необходимо: 1. Проанализировать на момент каждого документа "Расходная накладная" товарные остатки номенклатуры. 2. Собрать недостающие позиции в ...

    Прикладное ПО11 заявок
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
Mavka
Елена 
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
3 отзыва
$120
10 баллов
15 лет назад
Создание статьи об истории Айкидо
Отличный заказчик, благодарю за сотрудничество. :)
Статья написана. Сроки выдержаны. Содержание и стиль - устраивает... Все корректно и профессионально. Стоимость проекта стоит оговаривать детально.
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