Существует работающий сайт на платформе Битрикс-стандарт 8 MySQL. Перенести его на платформу Битрикс-Бизнес 10 со всеми шаблонами и содержимым. Применение Site Update исключено. Обязательные требования: Оставаться в рамках технологии Битрикс. Корректно работать с шаблонами
- Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо написать отчет для конфигурации Управление торговлей 10.3 (неуправляемое приложение). Платформа исполнения: 1С 8.2 Использовать управление параметрами отчета по аналогии с другими отчетами. Шаблон печатной формы отчета - в файле. Предложить бюджет и сроки исполнения. Оплата: наличный, безналичный переводы, ...Базы данных3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Создать или настроить мобильное приложение для КПК, используя "Расширение для мобильных компьютеров". Привязать к существующей информационной базе "Управление торговлей". Научить работать. Лицензионное "Расширение" - есть. КПК, к которому оно привязано - тоже. Необходимо очное обучение работе ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Исходные условия: существует файл правил выгрузки данных из конфигурации «1С:Торговля и Склад 7.7» в конфигурацию «1С:Бухгалтерия 7.7», а также соответствующая обработка выгрузки данных. Задача: 1. Добавить в существующий файл правил правила для выгрузки документов: - ПоступлениеТМЦ - ПоступлениеТМЦИмпорт - ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Необходимо написать статью об истории Айкидо. Иллюстрации сильно приветствуются. Желательна библиография сведений.Копирайтинг1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $250
Задача: создать сайт для додзе (спортивного зала). Дисциплины: Айкидо и Катори Синто Рю (фехтование традиционным японским оружием) Приобретена CMS Битрикс-Стандарт. Приобретен шаблон сайта для Битрикс. Необходимо: 1. Изменить дизайн сайта (концепция более или менее понятна) 2. Помочь в грамотном структурировании и ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
В стандартной конфигурации УТ 8.0 (желательно релиз 10.2.11.3) необходимо добавить параметры для построения прайс-листа: 1. На закладке "Основные параметры" формы настройки необходимо добавить переключатель: Рамка группы: "Для печати прайс-листа использоваь единицу..." ...Прикладное ПО10 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Существует несколько баз 1С:Торговля и Склад 7.7, отражающих работу предприятия за некоторые периоды времени: 1. Январь - март 2. Март - июнь и т.д. Конфигурации отличаются (конфигурация дописывалась в течение года), однако кардинальных изменений на уровне хранения ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт18 лет назад
В стандартной базе 1С:Бухгалтерия 7.7 существует массив непроведенных документов "Расходная накладная\", "Поступление товаров" за определенный период, перенесенных из другой базы. Необходимо: 1. Проанализировать на момент каждого документа "Расходная накладная" товарные остатки номенклатуры. 2. Собрать недостающие позиции в ...Прикладное ПО11 заявокЗакрыт18 лет назад