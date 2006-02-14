Существует несколько баз 1С:Торговля и Склад 7.7, отражающих работу предприятия за некоторые периоды времени: 1. Январь - март 2. Март - июнь и т.д. Конфигурации отличаются (конфигурация дописывалась в течение года), однако кардинальных изменений на уровне хранения ...