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Портфолио
- Cайт web-разработки представляющий меня177 просмотров
- "Bouncy" Landing Page166 просмотров
- Landing Page - Start Up сайта "Snapfixx"206 просмотров
- Большой Landing Page сайта компании178 просмотров
- Landing Page + Полный адаптив177 просмотров
- Realestate Company142 просмотра
- Fenix FT161 просмотр
Отзывы заказчиков
$27
10 баллов
6 лет назад
Работа была выполнена очень четко, качественно и быстро! Сотрудничеством очень доволен!
Ответный отзыв
Заказчик чётко объяснил задание, оплатил без задержек. Очень доволен сотрудничеством.
HTML-верстка
нет отзывов
$3/час
от $9от 3 часов
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