Cantu

Артур Карчоха Cantu

 
30 летУкраина/Харьков
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Профессиональная верстка сайтов. Качественно и в срок.

Подробно обо мнe

- HTML5

- CSS3

- SASS/SCSS

- bootstrap

- jquery( настройка, подключение, правки )

- gulp

- git

- js ( частично )

- php (частично)

Моя почта - [email protected]

Мой скайпlive:c52754473ebe4955

PHPJavascriptВерстка сайтаHTMLBootstrapjQuerySCSSSASSGulpGit
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Отзывы заказчиков
alvalko
44 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$27
10 баллов
6 лет назад
Сайт на WordPress, графические доработки
Работа была выполнена очень четко, качественно и быстро! Сотрудничеством очень доволен!
Заказчик чётко объяснил задание, оплатил без задержек. Очень доволен сотрудничеством.
Ответный отзыв
HTML-верстка
нет отзывов
$3/час
от $9от 3 часов
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