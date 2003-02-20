CopywriterAlya

Алёна CopywriterAlya

 
22 года
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Креативний Копірайтер із 5+ Річним Досвідом

  • Blog: Article Posting. (4+ років досвіду) Я пишу, підбираю ключові слова, публікую, модерую, ставлю завдання дизайнеру та займаюся SEO для експертних статей, лонгрідів, аналізу ринку, оглядів та інформаційних статей.

  • Social Media Content. (3+ років досвіду) Планую та пишу контент для Instagram, Facebook, YouTube та Linkedin. Я розробляю контент і просуваю культуру, послуги та команду компанії, підвищуючи рейтинги, аналізуючи охоплення.

  • Sales Content. (5+ років досвіду) Готую тексти для кампаній з ремаркетингу бренду, реклами послуг, презентацій та клієнтських кейсів, лендінгів, розсилок та смс.

  • Technical Writing. (2+ років досвіду) Я також пишу технічні тексти. Посібник для CRM системи,

    Онбординг, і User-Flow, Електронні книги з фінансів.

  • Managerial Skills. (5+ років досвіду) Я маю повний контроль над написанням, редагуванням і

    профілювання, публікація статей на різні теми: економіка, психологія, соціальні питання, медицина і багато іншого.

Портфолио

Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#354
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#393
Продающие тексты
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#776
Рерайтинг
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#1272
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#1649
Переводы
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#4491
Копирайтинг
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#4930
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