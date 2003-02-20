Креативний Копірайтер із 5+ Річним Досвідом

Blog: Article Posting. (4+ років досвіду) Я пишу, підбираю ключові слова, публікую, модерую, ставлю завдання дизайнеру та займаюся SEO для експертних статей, лонгрідів, аналізу ринку, оглядів та інформаційних статей.

Social Media Content. (3+ років досвіду) Планую та пишу контент для Instagram, Facebook, YouTube та Linkedin. Я розробляю контент і просуваю культуру, послуги та команду компанії, підвищуючи рейтинги, аналізуючи охоплення.

Sales Content. (5+ років досвіду) Готую тексти для кампаній з ремаркетингу бренду, реклами послуг, презентацій та клієнтських кейсів, лендінгів, розсилок та смс.

Technical Writing. (2+ років досвіду) Я також пишу технічні тексти. Посібник для CRM системи, Онбординг, і User-Flow, Електронні книги з фінансів.